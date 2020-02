Tweede dode na crash Beverentunnel, tunneldoseringssysteem was actief mvdb

05 februari 2020

14u05

Bron: Eigen berichtgeving - Belga 230 UPDATE Een man die gistermiddag levensgevaarlijk gewond raakte bij de zware kettingbotsing in de Beverentunnel, is in het ziekenhuis bezweken aan zijn verwondingen, meldt de gemeente Beveren. De balans staat nu op twee doden, vier zwaargewonden en 44 lichtgewonden. Het Vlaams Verkeerscentrum meldt deze namiddag dat het systeem van tunneldosering reeds voor het ongeval geactiveerd was.

65 andere betrokkenen kwamen er zonder kleerscheuren van af. De man overleed gisteravond laat en was een passagier op een van de twee aangereden bussen.



Een vrachtwagen reed gistermiddag iets na 13 uur in op de file in de Beverentunnel in het Antwerpse havengebied. Een Bulgaarse vrachtwagenchauffeur merkte de file te laat op en reed aan hoge snelheid in op de staart ervan. In totaal waren drie vrachtwagens, twee bussen en een personenwagen betrokken. Bijna alle gewonden zijn werknemers van Katoen Natie, die met een speciale busdienst op weg waren naar hun werk in de Waaslandhaven.

File verplaatsen

Het Vlaams Verkeerscentrum meldt woensdagnamiddag, meer dan 24 uur na de kettingbotsing, dat het tunneldoseringssysteem actief was. Het systeem is een maatregel om de file in een tunnel te verplaatsen naar het stuk snelweg net voor de ingang van de tunnel. Er loopt een officieel onderzoek, maar het Verkeerscentrum is formeel: het systeem van tunneldosering was reeds voor het ongeval geactiveerd.



Bij het uitrijden van de Beverentunnel in de richting van Nederland bevindt zich een drukgebruikte afrit die naar de haven leidt. “Op het moment van het ongeval was het erg druk in de buurt van de afrit, waardoor er nog volop file ontstond in de tunnel. Het effect van de tunneldosering, namelijk het oplossen van de file, was op dat moment nog niet volledig voelbaar”, zegt Peter Bruyninckx, woordvoerder van het Vlaams Verkeerscentrum. Hij benadrukt dat er naast tunneldosering nog een reeks andere maatregelen genomen zijn om de verkeersveiligheid te verhogen aan de Beverentunnel.

Lees ook: “Ik hoorde een klap en voelde mijn been breken”



Lees ook: Bijna altijd botsende vrachtwagens in Beverentunnel