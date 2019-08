Twee zussen schitteren in nieuwe kinderband Hello Stars Kristof Pieters

20 augustus 2019

18u29 0 Beveren Hello Stars, een nieuwe Belgische muziekgroep voor (en bestaande uit) kinderen, heeft deze week het nummer ‘We zijn klaar’ gelanceerd. Dat mag men letterlijk nemen want de band is klaar om de hitlijsten te bestormen. 2 van de 32 sterren zijn de twee Beverse zussen Eline (13) en Julie (10) Van Meirvenne. “Muziek is ons hele leven. We staan ermee op en gaan ermee slapen”, klinkt het.

Hello Stars werd opgericht door de Brusselse Lya Luca (22). Ze studeerde af als leerkracht lager onderwijs. “Hello Stars is meer dan enkel een muziekgroep voor en door kinderen”, legt ze uit. “Bij elk liedje dat we uitbrengen, horen dans- en muzieklessen die kunnen worden aangeleerd door middel van educatieve video’s. Deze sluiten nauw aan op de Belgische eindtermen en leerplannen. De lessen zijn duidelijk uitgelegd in verschillende lespakketten, waardoor leerkrachten, animatoren en jeugdwerkers er makkelijk mee aan de slag kunnen. De lespakketten kan je gratis downloaden op onze website. De nummers hebben ook altijd een thema. Ons tweede nummer ‘We zijn klaar’ gaat bijvoorbeeld over de start van het nieuwe schooljaar maar we brengen ook liedjes over pesten en verkeersveiligheid.”

Kweekvijver van Studio 100

In totaal telt de band 32 leden die door Lya zorgvuldig geselecteerd werden over heel België. Twee ervan zijn de zusjes Eline (13) en Julie Van Meirvenne uit Beveren. Ondanks hun jonge leeftijd timmeren ze al een tijdje aan hun weg in de muziekwereld. Beide zijn al jaren lid van de Young Artist Academy van Dansschool IJvi Hagelstein in Schelle, zeg maar de kweekvijver van talent van Studio 100. Eline stond al op het podium van een kerstshow van Samson en Gert. Nu zal ze samen met haar jongere zus de planken delen. “Alles draait in ons huis rond muziek”, lacht hun mama. “Van ’s morgens tot ’s avonds staan ze te zingen en dansen.”

Plankenkoorts hebben de zusjes niet. “We hebben al een paar keer op een podium gestaan en kijken ernaar uit om met Hello Stars overal te gaan optreden”, vertellen ze. “Onze eigen voorbeelden zijn Ghost Rockers, de Ketnetband maar ook naar Katy Perry kijken we erg op.”

Twee videoclips

Na hun selectie voor Hello Stars namen ze afgelopen zomer deel aan een repetitiekamp dat door Lya werd georganiseerd. De toekomstige sterren kregen er dans- en zangles en er werden intussen ook al twee videoclips ingeblikt. Hun grote vuurdoop krijgen ze op 1 september want dan staat een grote Release Party op het programma in Vorst. “Daarna willen we natuurlijk graag heel het land rondtoeren”, vervolgt Lya. “Het is onze ambitie om bij elk concert toch minstens 18 kinderen mee te nemen.”

De twee eerste nummers ‘Wij zijn klaar’ en ‘Vandaag komen dromen uit’ zijn te bekijken en beluisteren via http://www.hellostars.be