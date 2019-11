Twee vermoedelijke druguithalers betrapt in Waaslandhaven Kristof Pieters

28 november 2019

20u22 0 Beveren In de Waaslandhaven zijn in de nacht van woensdag op donderdag twee vermoedelijke druguithalers betrapt. Het duo was binnengedrongen op de terreinen van het bedrijf Medrepair en werd betrapt toen ze tussen de containers rondliepen. Dit gebeurde wellicht niet toevallig want de douane had eerder op de avond een lading cocaïne ontdekt in een container op dezelfde site.

In totaal werd 27,88 kilo cocaïne gevonden, verdeeld over 23 pakken. De drugs zaten verstopt in een lege koelcontainer op de site van Medrepair. De drugs werden door de douane woensdagavond gevonden. Enkele uren later, omstreeks 1 uur, sloeg een bewakingsfirma alarm nadat er twee personen waren opgemerkt die het terrein waren binnengedrongen.

De scheepvaartpolitie kon ter plaatse een 49-jarige man uit Duffel en een 18-jarige man uit Berchem arresteren. Het parket van Antwerpen gaat hen bij de onderzoeksrechter voorleiden. De federale gerechtelijke politie is intussen gestart met een onderzoek naar de herkomst en bestemming van de drugs.