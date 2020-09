Twee leerlingen van Beverse school besmet met corona, 25 anderen in quarantaine: “Het was een kwestie van tijd” Ouder dient klacht in tegen mondmaskerplicht op openbare weg Kristof Pieters

08 september 2020

17u46 4 Beveren Twee leerlingen van de Sint-Maarten Bovenschool in Beveren hebben positief getest op corona. Het gaat om twee leerlingen uit hetzelfde gezin. Er zitten nu 25 leerlingen in quarantaine. Een ouder heeft ondertussen klacht ingediend tegen de verplichting om mondmaskers ook op de openbare weg te dragen rond de schoolpoort.

De school werd zondagavond op de hoogte gebracht door de leerlingen. “Via contact tracing was er ondertussen ook een melding binnen gekomen”, zegt directeur Ingrid Ghys. “We hebben meteen contact opgenomen met het CLB om te bekijken welke maatregelen we moesten nemen. We hebben toen besloten één klas volledig in quarantaine te plaatsen. Daar gaat het om een kleinere groep. In de tweede klas moet maar een deel van de leerlingen twee weken thuis blijven. Wie op minder dan anderhalve meter meer dan een kwartier in contact is geweest met een besmette leerling, wordt beschouwd als iemand met een hoger risico.”

Geen enkele leerkracht moet in quarantaine. “Zij bewaren ten allen tijde voldoende afstand”, legt Ghys uit. “Het was anders geweest als de leerlingen op de eerste bank hadden gezeten, maar dat was hier niet het geval.”

Veel discipline bij leerlingen

Volgens de directrice was het maar een kwestie van tijd voor er in de Sint-Maarten Bovenschool iemand positief werd getest op corona. “Dit stramien zal zich vermoedelijk nog wel een paar keer herhalen de komende maanden en dat geldt ook voor andere grote scholen. Daarom is het belangrijk dat iedereen alle maatregelen goed naleeft. En het mag gezegd dat op onze school de leerlingen erg gedisciplineerd zijn en hun mondmaskers dragen.”

Mondmaskers op openbare weg

Sint-Maarten Bovenschool heeft leerlingen ondertussen ook gevraagd hun mondmasker te dragen op de openbare weg rond de school. Het gaat om de zone tussen Huis Lombaert en de Kallobaan. Tussen beide schooltoegangen verplaatsen zich vaak grote groepen leerlingen bij het wisselen van klaslokaal, maar ook op het einde van de schooldag. Een ouder heeft echter klacht ingediend bij de gemeente. Volgens de man is de opgelegde maatregel niet wettelijk. Er is wel een politiereglement uitgevaardigd dat mondmaskers verplicht zijn in de schoolomgeving, maar er is geen nauwkeurige omschrijving van hoe groot die zone is. Het gemeentebestuur bekijkt nu of de school het dragen van een mondmasker mag afdwingen op de openbare weg.