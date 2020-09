Twee klassen GTI Beveren in quarantaine na positieve coronatest bij leerling: 37 studenten twee weken in thuisisolatie Kristof Pieters

10 september 2020

15u32 1 Beveren Na de Na de Sint-Maarten Bovenschool moet nu ook het GTI Beveren twee klassen in quarantaine plaatsen. De directie werd woensdagavond op de hoogte gebracht van een positieve coronatest bij een van de leerlingen. In totaal moeten 37 andere studenten nu in thuisisolatie en een test laten afnemen.

“Het gaat niet om een uitbraak, maar om een geïsoleerd geval”, verduidelijkt directeur Pascal De Rop. “De leerling woont niet in Beveren, maar volgt hier wel les. Hij komt alle dagen met de brommer naar school. Nadat we woensdagavond op de hoogte zijn gebracht van de positieve test hebben we meteen alle leerlingen verwittigd die met hem contact hebben gehad. Het gaat om klassen van in totaal 31 leerlingen omdat een aantal praktijkvakken samen worden gegeven. Daarnaast zijn er nog enkele leerlingen uit andere klassen met wie de leerling contact heeft gehad in quarantaine geplaatst. In totaal gaat het om 37 studenten, de vakleerkrachten lassen en twee leerkrachten die algemene vakken doceren.”

Contacttracing

Iedereen werd woensdagavond nog verwittigd, zodat ze donderdagochtend niet nodeloos naar de school zouden komen. De directie startte ook meteen de contacttracing op. Daarnaast werden ook de ouders van niet-betrokken leerlingen verwittigd. “We hebben iedereen gevraagd een test te laten afnemen. Als die positief is, volgt zeven dagen quarantaine. Als de test negatief is, moet er een tweede test worden afgenomen binnen de week. Dus de kans is vrij reëel dat de meesten twee weken afwezig zullen zijn”, beseft De Rop. “We gaan de leerlingen op afstand bezighouden. Voor de algemene vakken is dat uiteraard iets makkelijker dan voor praktijkvakken.”

Mondmaskers op speelplaats

Door de positieve test wordt er op GTI Beveren extra waakzaam toegekeken op eventuele nieuwe gevallen en op het naleven van de voorzorgsmaatregelen. Tegelijkertijd worden leerlingen extra gesensibiliseerd. Ook ouders worden opgeroepen extra waakzaam te zijn en voldoende snel te communiceren met de school bij een positieve test. De directeur wijst er wel nog op dat de leerlingen zich goed aan de regels houden. “Omdat we hier toch met duizend leerlingen zitten op de campus vragen we ook mondmaskers te dragen op de speelplaats en dat wordt voorbeeldig nageleefd.”