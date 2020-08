Twee horecamonumenten in Melsele sluiten de deuren: De Groene en De Mops Kristof Pieters

26 augustus 2020

14u16 0 Melsele Melsele is op één maand tijd twee horecamonumenten kwijt. Zowel Kafee De Groene als Kafee De Mops sloten recent de deuren. Bij De Mops was de sluiting aangekondigd en verhuizen de zaakvoerders naar brasserie De Hen. Bij Kafee De Groene werden vrij onverwacht plots de boeken neergelegd.

Sandra De Keersmaeker en haar zoon Lerbi namen Kafee De Mops in de Gaverlandstraat negen jaar geleden over. Het pand is echter aan vernieuwing toe. Huisbaas en uitbaters hadden een verschillende toekomstvisie en dus werd het huurcontract niet meer verlengd. Intussen zijn Sandra en Lerbi al volop bezig met verbouwingswerken in brasserie De Hen, aan de andere kant van Melsele. Daar hopen ze in september de deuren te openen. Intussen lopen er wel gesprekken over de overname van Kafee De Mops. Er zou een kandidaat met horeca-ervaring interesse hebben.

Bij Kafee De Groene op de hoek van de Ijzerstraat en de Spoorweglaan werden vrij onverwacht plots de boeken neergelegd. Of de coronacrisis hier voor iets tussen zit, is niet bekend. Over een eventuele overname of heropening is evenmin nieuws. Voorlopig blijven de deuren van beide horecazaken dus nog even gesloten.