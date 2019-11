Twee gewonden bij zware botsing in Nieuw Arenbergstraat Kristof Pieters

07 november 2019

20u52 10 Kieldrecht Op het kruispunt van de Nieuw-Arenbergstraat met de Oude Sluisstraat in Kieldrecht kwam het donderdagavond tot een zwaar verkeersongeval. Daarbij zijn 1 zwaar- en 1 licht gewonde gevallen.

De bestuurder van een Peugeot, die in de Oude Sluisstraat richting Prosperpolder reed, werd in de flank aangereden door een kleine bestelwagen van energieleverancier Engie Fabricom die uit de Nieuw-Arenbergstraat kwam. De klap was bijzonder hevig. De kleine bestelwagen kwam ruim 30 meter verder in een veld tot stilstand. De bestuurder liep als bij wonder slechts lichte verwondingen op. De bestuurder van de Peugeot, een oudere man, was er erger aan toe. In eerste instantie leek zijn toestand nog mee te vallen, maar bij een controle van de hulpverleners bleek zijn toestand ernstiger dan aanvankelijk gedacht. Er werd zelfs een MUG-team ter plaatse gevraagd. Beide slachtoffers werden naar het Antwerpse Stuivenbergziekenhuis overgebracht. De Nieuw-Arenbergstraat was door het ongeval een tijdlang in beide richtingen afgesloten voor alle verkeer.