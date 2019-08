Twee gewonden bij stevige crash tussen twee personenwagens op E17 Kristof Pieters

11 augustus 2019

12u46 0 Haasdonk Op de E17 in Haasdonk deed zich in de nacht van zaterdag op zondag om iets na middernacht een zwaar verkeersongeval voor. Daarbij vielen twee gewonden.

Ter hoogte van de oprit Haasdonk reed een Peugeot met Franse nummerplaat achteraan in op een BMW met Duitse nummerplaat. De klap moet hevig geweest zijn, want beide voertuigen raakten zwaar beschadigd en kwam pas een heel eind verder tot stilstand. In beide wagens zaten vier inzittenden. Twee personen uit de Peugeot raakten gewond en werden naar het ziekenhuis overgebracht. Beide voertuigen kwamen ter hoogte van de invoegstrook van de oprit Haasdonk op de pechstrook tot stilstand, daardoor was er op de E17 zelf geen verkeershinder, maar de brandweer moest wel de oprit Haasdonk richting Antwerpen een tijdlang afsluiten.