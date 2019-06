Twee gewonden bij kop-staartbotsing met drie vrachtwagens op E34 PKM

12 juni 2019

16u42 1 Beveren Op de E34 zijn woensdagmiddag drie vrachtwagens betrokken geraakt bij een kop-staartaanrijding. Daarbij vielen twee lichtgewonden.

Het ongeval gebeurde rond 15.30 uur in de staart van de file in de richting van Antwerpen ter hoogte van Melsele. Drie vrachtwagens, geladen met containers en voedingswaren, kwamen er met elkaar in aanrijding. Daarbij vielen twee lichtgewonden. De brandweer moest ter plaatse komen omdat er mazout weglekte in de riolering. Door het ongeval is de rechterrijstrook momenteel versperd. Dit veroorzaakt heel wat file op de E34. De takelwerken zijn volop bezig.