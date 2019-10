Twee gewonden bij kop-staartaanrijding in Dijkstraat Kristof Pieters

24 oktober 2019

14u29 1 Melsele In de Dijkstraat in Melsele gebeurde donderdagmiddag omstreeks 13 uur een kop-staartaanrijding met twee personenwagens. Daarbij vielen twee gewonden.

De bestuurster van een Opel Corsa, die richting Kallo reed, merkte te laat op dat haar voorligger vertraagde om linksaf de Vlierstraat in te rijden. Het kwam tot een kop-staartaanrijding waarbij de bestuurster van de Opel en een passagier in de aangereden BMW gewond raakten. Beide vrouwen werden naar het Stuivenbergziekenhuis in Antwerpen overgebracht. De Opel raakte zwaar beschadigd en was total loss, de BMW liep enkel blikschade op. Door het ongeval ontstond er verkeershinder in beide richtingen in de Dijkstraat.