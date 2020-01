Twee gewonden bij botsing tegen gevel in Lindenlaan Kristof Pieters

20 januari 2020

11u32 0 Beveren In de Lindenlaan in Beveren reed zondagnacht omstreeks 2.52 uur een bestuurder van een voertuig in op een voorgevel van een woning. Zowel de bestuurder als de passagier raakten gewond.

In de Keizerstraat in Haasdonk was er zaterdagmiddag omstreeks 12.30 uur een ongeval. Een fietser werd door een bestuurder van een auto aangereden. Hij werd voor verzorging overgebracht naar het ziekenhuis.