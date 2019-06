Twee geseinde personen gevat bij controleactie PKM

17 juni 2019

16u27 0 Beveren De politie van de zone Waasland-Noord heeft afgelopen weekend deelgenomen aan de controleactie ‘Goliath’. Daarbij werden geen dieven, maar wel twee geseinde personen betrapt.

Er werd gecontroleerd van vrijdagavond 18 uur tot zaterdagochtend 2 uur. De politiezone zette vijf medewerkers in. De actie was in de eerste plaats gericht op de bestrijding van woninginbraken, metaaldiefstallen, voertuigdiefstallen, ramkraken, diefstal van werkmateriaal, en in de tweede plaats naar (verkeers)criminaliteit in het algemeen. De politie zette over het hele grondgebied anonieme voertuigen in voor patrouilles in inbraakgevoelige wijken. Er werden ook controledispositieven opgesteld met duidelijk herkenbare dienstvoertuigen in Haasdonk en Stekene. 20 voertuigen en 28 personen werden door de politieploegen gecontroleerd. Twee gezochte personen werden hierbij aangetroffen. Zij mochten na verhoor beschikken.

Dieven werden er niet gevat, maar ze waren ook niet erg actief het voorbije weekend. Zaterdagochtend werd enkel een diefstal vastgesteld uit een voertuig dat geparkeerd stond in de Aardbeienlaan in Melsele. De dieven gingen aan de haal met een portefeuille .