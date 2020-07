Twee bromfietsers en twee fietsers gewond bij reeks ongevallen Kristof Pieters

13 juli 2020

09u47 0 Beveren In Beveren zijn het voorbije weekend twee bromfietsers en twee fietsers gewond geraakt bij vier verschillende verkeersongevallen. Gelukkig kwamen de slachtoffers er vanaf met lichte verwondingen en was niemand er ernstig aan toe.

In de Begoniastraat in Beveren raakte een bromfietser zondagavond gewond geraakt na een aanrijding met een geparkeerde auto. Het ongeval gebeurde om iets na 17 uur. De bromfietser botste tegen de geparkeerde wagen en kwam ten val. Hij raakte lichtgewond en werd voor verzorging overgebracht naar het ziekenhuis.

In de Albert Panisstraat in Beveren kwam het zaterdag tot een aanrijding tussen een auto en een bromfietser. De minderjarige bromfietser raakte lichtgewond. Het ongeval gebeurde om 14.10 uur.

Een fietsster is vrijdagochtend dan weer ten val gekomen in de Bijlstraat in Beveren. Het slachtoffer raakte lichtgewond.

Op het kruispunt van de Gentseweg met de Pastoor Steenssensstraat in Beveren kwam rond dezelfde tijd eveneens een fietsster ten val met lichte verwondingen tot gevolg.