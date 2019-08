Twee boormachines gestolen uit geparkeerde bestelwagen Kristof Pieters

20 augustus 2019

Dieven hebben in de nacht van maandag op dinsdag ingebroken in een bestelwagen in Haasdonk. Ze gingen aan de haal met twee boormachines. De camionette stond geparkeerd in de Zandstraat. De diefstal werd dinsdagochtend vastgesteld.