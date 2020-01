Twee auto’s botsen op kruispunt Den Es JVS/PKM

28 januari 2020

23u36 0 Beveren Op het kruispunt ‘Den Es’, dat is de kruising van de Veldstraat en de Heirbaan in Melsele, gebeurde dinsdagavond een verkeersongeval waarbij twee wagens betrokken waren.

De twee auto’s kwamen dinsdagavond rond 20.45 uur met elkaar in aanrijding op het kruispunt, waar regelmatig ongevallen gebeuren. De bestuurster van een Renault reed er in op een Jeep. De bestuurster van de Renault raakte bij de aanrijding gewond en werd voor verzorging naar het ziekenhuis overgebracht. Haar wagen liep heel wat schade op. De Jeep liep enkel blikschade op. De brandweer kwam ter plaatse om gelekte motorolie en brokstukken van de rijbaan te verwijderen. Het kruispunt was even afgesloten voor het verkeer.