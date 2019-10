Twee agenten gemolesteerd bij routinecontrole, man blijkt psychotisch Kristof Pieters

03 oktober 2019

09u50 0 Beveren Twee agenten van de politiezone Waasland-Beveren zijn vorig weekend gemolesteerd bij een routinecontrole in Vrasene. Een man stond stokstijf naar de openbare verlichting te staren. Toen de politie hem aansprak, ging hij beide agenten te lijf. Eén werd ei zo na gewurgd. De dertiger van Poolse nationaliteit bleek psychotisch en had zijn medicatie niet genomen.

Het incident deed zich zaterdagavond voor in de Brugstraat in Vrasene. De politie was opgeroepen omdat een man zich wel heel eigenaardig gedroeg. Hij stond stokstijf op straat naar boven te kijken in de richting van de openbare verlichting. Een patrouille van de politiezone Waasland-Noord ging ter plaatse om de man te controleren. Toen ze hem aanspraken, ging hij echter meteen door het lint. Er moesten verschillende ploegen in versterking komen om de man te overmeesteren. “Twee van onze mensen zijn gewond geraakt en minstens een week werkonbekwaam”, zegt korpschef Leo Mares. Er werd proces-verbaal opgesteld voor poging doodslag omdat de verdachte één van de agenten probeerde te wurgen. “De agent in kwestie is nochtans een bijzonder potige kerel die ook lid is van het Bijzonder Bijstandsteam. Hij beheerst zowat alle gevechtstechnieken, een boom van een vent waar een normaal mens geen vinger naar zou uitsteken. De verdachte was echter een ongeleid projectiel. De agent is bijna gewurgd en had de grootste moeite om zich los te wrikken. Ook zijn partner, een vrouwelijke agente, heeft zware klappen gekregen en werd bij de haren over straat gesleurd. Pepperspray, de wapenstok, niks hielp om de man in bedwang te houden.”

Pas na versterking van andere ploegen kon de man overmeesterd worden. Het bleek te gaan om een dertiger van Poolse nationaliteit die nog niet zo lang in Vrasene woont en er ook recent werd ingeschreven. Bij de politie was hij nog niet gekend hoewel er kort voor de feiten ook al een gelijkaardig incident was geweest in Mechelen. Ook daar had de man agenten te lijf gegaan. Hij bleek noch daar noch in Vrasene onder invloed van alcohol of drugs. De man was telkens in een psychose. “Als hij zijn medicatie neemt, is er niks aan de hand maar als hij geen pilletje heeft genomen, zijn er blijkbaar geen remmingen meer.”

De man werd op last van het parket van Oost-Vlaanderen meteen opgesloten in een psychiatrische instelling. Het risico op recidive is immers groot. In het korps heeft het incident zwaar ingehakt op het personeel. “In de eerste plaats bij de twee agenten die gemolesteerd werden”, vervolgt de korpschef. “Ook psychisch is die aanval hard aangekomen. Maar ook bij de rest van het korps zijn de mensen zwaar onder de indruk. Het confronteert ons nogmaals met het gevaar dat we elke dag lopen, zelfs bij een routinecontrole.”