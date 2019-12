Twan (7) is tienduizendste bezoeker van Beverse ijspiste: “Verhuisd naar Nederland maar we komen nog elk jaar terug” Kristof Pieters

26 december 2019

16u10 2 Beveren De ijspiste op de Grote Markt in Beveren heeft donderdag de tienduizendste bezoeker in de bloemetjes gezet. De zevenjarige Twan Van Mieghem uit het Nederlandse Sint-Jansteen mocht een paar schaatsen en gratis schaatsbeurten in ontvangst nemen.

Twan kwam samen met zijn zus Muze (11) en vader Bert voor de derde maal dit jaar van het Beverse ijs genieten. “We woonden vroeger in Kieldrecht en kwamen toen ook al naar de ijspiste”, vertelt de knaap. “Dit jaar zijn we al twee keer komen schaatsen.”

“We zijn intussen verhuisd naar Sint-Jansteen, net over de grens, maar in de buurt is geen andere ijspiste. Terneuzen is veel verder en bovendien komen we graag naar Beveren", vult papa Bert aan. “Het is een mooie ijspiste, de prijzen zijn democratisch en we combineren het graag met een dagje ‘winkelhieren’ natuurlijk.”

Als tienduizendste bezoeker kreeg het gezin een paar schaatsen cadeau en mogen ze nog een aantal keer gratis terugkomen.

Beveren hoopt nog voor het jaareinde de kaap van 300.000 schaatsers te halen na 18 edities. “Het bezoekersaantal ligt al enkele jaren tussen de 18.000 en 20.000”, zegt schepen Raf Van Roeyen (CD&V). “Als het weer meezit en we blijven op dit schema zitten, moeten we nog voor 31 december de kaap halen van 300.000 bezoekers.”

Het succes is volgens de schepen te danken aan de formule in openlucht in combinatie met de scherpe prijzen en de goede kwaliteit van het ijs. “We zijn iets meer afhankelijk van het weer maar niks is mooier dan buiten te kunnen schaatsen, zeker ’s avonds.”