Tunnel onder spoorweg krijgt grote kuisbeurt na klachten van inwoners Kristof Pieters

08 november 2019

17u07 1 Beveren De gemeentelijke technische dienst heeft de voetgangers- en fietserstunnel onder de spoorweg aan het station in Beveren een grondige opkuisbeurt gegeven. Dit gebeurde na klachten over gebruikers van de tunnel.

Een aantal bezorgde inwoners maakte de gemeente attent op de erbarmelijke toestand van het tunneltje. Muren waren beklad, verlichting hing los, enz. De technische diensten hebben intussen de tunnel grondig gereinigd. De tunnel zal in de toekomst door deze dienst op een meer regelmatige basis gecontroleerd en gereinigd worden. Over de verlichting gaat de gemeente contact opnemen met beheerder Fluvius. De gemeente is voorstander van een meer duurzame en beter verankerde verlichting.