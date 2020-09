Truckers boeken tijdswinst op terminal DP World via app Kristof Pieters

04 september 2020

14u38 1 Doel Vrachtwagenchauffeurs kunnen hun traject op de Antwerp Gateway terminal van DP World Antwerp binnenkort sneller doorlopen dankzij nieuwe keuzefuncties in de app ‘Route 1700’. Ze moeten voor die tijdswinst dan wel betalen.

Om de stroom vrachtwagens vlotter te laten verlopen, moeten chauffeurs sinds 2012 vooraf online een afspraak maken om hun container te laden of te lossen op de terminal van DP World aan het Deurganckdok. Zo blijft het aantal vrachtwagens per uur op de terminal onder controle, met een betere doorstroming en minder wachttijden tot gevolg. Door verkeershinder of onverwachte wijzigingen hebben vrachtwagenchauffeurs soms moeite om hun deadlines te halen. DP World wil deze chauffeurs meer flexibiliteit aanbieden door zijn truckerapp ‘Route 1700’ uit te breiden met enkele diensten.

Vrachtwagenchauffeurs die dat wensen, hebben binnenkort extra mogelijkheden om hun container met spoed te laden of te lossen. Via de app kunnen ze hun afspraak tegen betaling omboeken. Dit kan nuttig zijn voor als ze bijvoorbeeld vroeger dan gepland aankomen. De andere functie laat toe dat chauffeurs na hun check-in onmiddellijk kunnen doorrijden naar de laad- en loszone, waardoor ze niet moeten wachten tot ze opgeroepen worden en dus tijd besparen. DP World speelt met dit project in op een directe vraag van de sector. De nieuwe functies zullen beschikbaar zijn vanaf 8 september.