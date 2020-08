Trucker rijdt zich vast in gracht op parallelweg van E34 Yannick De Spiegeleir & Kristof Pieters

07 augustus 2020

14u06 0 Beveren Een Litouwse vrachtwagenchauffeur heeft vrijdagochtend- en middag voor heel wat verkeershinder gezorgd in Melsele. De Litouwse trucker was op weg naar de haven blindelings zijn GPS gevolgd. Hij reed zich vast in een gracht.

De chauffeur kwam in de omleiding terecht die ingesteld is omwille van de werken aan de Melseledijk die de N70 met de E34 verbindt. Via de smalle polderbaantjes kwam de man in een scherpe bocht om de parallelweg van de E34 hopeloos vast te zitten in de gracht. De oplegger, geladen met bijna 30 ton aan grote rollen papier, kantelde net niet. Omdat de takeling door de lading een complexe klus was, moest de omleidingsroute in beide richtingen een hele tijd afgesloten worden. Het verkeer moest daardoor een lange omweg maken. De chauffeur zelf bleef ongedeerd maar mag zich naast de gepeperde rekening van de takeling ook aan een boete verwachten voor het negeren van het verbodsbord dat aan het begin van de omleiding vrachtverkeer verbiedt.