Trucker Jerry was getuige van dodelijk ongeval E17 Beervelde: “Gelukkig kon ik op laatste nippertje nog enkele meters vooruit rijden”

Melsele/Beervelde

Bij een bijzonder zwaar verkeersongeval op de E17 in Beervelde is woensdagochtend een Poolse vrachtwagenchauffeur om het leven gekomen. Collega-trucker Jerry Van Opstal zag het in zijn spiegel gebeuren. “Het enige dat ik kon doen was plaats maken voor de vrachtwagen die vlak achter me stond. Hij kreeg de volle impact maar kwam er zonder kleerscheuren vanaf omdat ik enkele meters vooruit kon rijden.” Het is een les die heel wat mensenlevens kan redden. “Ga nooit bumperkleven in een file want dan heb je geen enkele uitweg meer.”