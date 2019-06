Trucker gewond bij kop-staartbotsing met drie vrachtwagens op E34, brandweer ontfermt zich over zijn hond PKM

12 juni 2019

16u42 7 Beveren Op de E34 zijn woensdagmiddag drie vrachtwagens betrokken geraakt bij een kop-staartaanrijding. Eén trucker werd gewond naar het ziekenhuis overgebracht. Terwijl de man de eerste zorgen toegediend kreeg, ontfermde de brandweer zich over de hond die in zijn cabine zat.

Het ongeval gebeurde rond 15.30 uur in de staart van de file op de E34 in de richting van Antwerpen ter hoogte van Melsele. Drie vrachtwagens, geladen met containers en voedingswaren, kwamen er met elkaar in aanrijding. De bestuurder van een vrachtwagen met Belgische nummerplaat reed in op een Nederlandse collega. Die botste door de aanrijding op zijn beurt tegen de Bulgaarse vrachtwagen voor hem. De Belgische bestuurder liep verwondingen op in het gezicht en had ook enkele gekneusde ribben. Het hondje van de man, dat naast hem in de stuurcabine zat, bleef ongedeerd. ‘Snoopy’ bleef ondanks alles heel rustig en wachtte netjes aan de zijde van zijn baasje tot de ziekenwagen ter plaatse was. De man moest voor verzorging mee naar het ziekenhuis. De brandweer ontfermde zich over het hondje en nam het mee naar de brandweerkazerne waar familie van de chauffeur het kwam ophalen.

De Nederlandse chauffeur raakte licht gewond, maar wou geen verzorging. De Bulgaarse trucker bleef ongedeerd. Twee van de drie vrachtwagens raakten zwaar beschadigd en moesten getakeld worden. Omdat er ook heel wat brokstukken en olie op de rijbaan terecht kwamen, moest de brandweer de rijbaan nog reinigen. Omstreeks 17.15 uur was de rijbaan weer vrijgemaakt.