Tropisch slot van succesvolle Beverse Feesten Kristof Pieters

25 augustus 2019

17u38 0 Beveren De laatste dag van de Beverse Feesten is er ééntje met tropische temperaturen geworden. Onder een loden zon en 32°C zakten toch een paar duizend kinderen af naar het Gravenplein voor de razend populaire groep #LikeMe. Ook de reuzin ‘Kleine Emma’ bracht ondanks de hitte heel wat volk op de been.

De Beverse Feesten hebben een bijzonder succesvolle editie achter de rug. Bij alle organisatoren zijn er enkel lachende gezichten. Beveren Festivalt durft zelfs spreken over een recordeditie. “Toch zeker als we de drie festivaldagen samen bekijken”, zegt voorzitter Davy Caluwé. “Zowel vrijdag als zaterdag was het festivalplein bijna stampvol en stonden er zo’n 3.500 mensen te dansen. Voor het concert van #LikeMe hadden we vooraf al 2.500 kaarten verkocht en op de dag zelf zijn er ook nog honderden tickets over de toonbank gegaan. We zijn wel blij dat we dit jaar zo’n populaire band konden strikken.” Dat vonden ook Febe (11) en Mia (8), twee superfans uit Melsele. “We hebben ze al twee keer live gezien en het is telkens super”, klinkt het enthousiast.

Dit jaar werd de Live Stage geschrapt maar veel kritiek is daar niet op gekomen. “We hebben wel ons groot DJ-podium De Fabriek zo ontworpen dat daar nog een live act kon plaatsvinden zoals #LikeMe. We weten intussen wel wat er in Beveren zoal aanslaat en de cijfers van het aantal bezoekers bewijzen dit. We zijn dus heel tevreden.”

Ook Mark Van Puymbroeck van MVP Events blikt met positieve gevoelens terug op de vijfdaagse festiviteiten op de Grote Markt. “Vroeger hadden we pieken en dalen maar nu zat elke dag de tent bomvol. Vooral de Bee Gees coverband Night Fever was een enorm succes maar ook de andere thema-avonden kenden veel bijval. Belangrijk is eveneens dat alles vlekkeloos is verlopen. We hebben dit jaar geïnvesteerd in professionele security en in de tent bleef alles rustig. Ook het cashless betalingssysteem is goed onthaald. Mensen konden nu swipen met de bankkaart om af te rekenen en moesten niet meer vooraf aanschuiven om bonnetjes te kopen.”

Bij de randanimatie blijft de wedstrijd ‘Het Strafste Café van Beveren’ één van de grote successen. Ook nu namen er heel wat teams van verschillende kroegen het tegen elkaar op in de zotste disciplines. Café De Bijl sprokkelde het meest aantal punten bijeen en mag zich dus terecht een jaar lang het ‘strafste café van Beveren’ noemen.

Het Internationaal Straattheaterfestival mag tot slot ook terugkijken op een mooie editie. Velen keken natuurlijk uit naar ‘Kleine Emma’. De West-Vlaamse reuzin met schoenmaat 168 was zondag voor het eerst buiten haar provincie te zien. “Misschien dat het zondag een tikkeltje te warm was voor sommige mensen maar zelfs voor deze festivaldag was er veel volk”, vat coördinator Erik Apers samen. “Vrijdag was traditioneel onze topavond tijdens de avondfeestmarkt. Vooral voor de vuurshow was de belangstelling groot. We hadden een mooi programma maar het is ook dankzij het bijzonder zomers weer dat we opnieuw van een topeditie kunnen spreken.”