Transporteur Jo Van Moer bouwt hotel voor truckers en buitenlandse arbeiders: “Grote nood aan plaats om te overnachten” Kristof Pieters

02 september 2020

16u44 30 Regio Jo Van Moer, eigenaar van Van Moer Logistics uit Zwijndrecht, opent begin volgend jaar een hotel in Kapellebrug, pal op de grens tussen Nederland en België. Hotel Reynaert is in de eerste plaats bedoeld voor buitenlandse werkkrachten die in het havengebied aan de slag zijn, maar ook voor truckchauffeurs die hier moeten overnachten. “En als toeristen interesse hebben in een kamer zijn die uiteraard ook welkom.”

Dertig jaar geleden kocht Jo Van Moer drie aftandse trucks waarvan hij twee goede maakte. Vandaag stelt zijn bedrijf 1.200 mensen tewerk in 23 vestigingen in drie landen. De bouw van een hotel gebeurt onder de vleugels van Polderblues Invest, een privé-initiatief van Jo Van Moer. “Ik zag de opportuniteit en heb die gegrepen”, legt hij uit. “In Kapellebrug hebben we aan de Gentsevaart een terrein waar onze buitenlandse chauffeurs kunnen overnachten. Van de 430 chauffeurs zijn er 73 van buitenlandse origine, voornamelijk Roemenen. Zij rijden vooral op lange afstanden. Om de twee weken moeten ze verplicht 48 uur rust nemen. Op het terrein in Kapellebrug kunnen ze parkeren en staat er een grote gezamenlijke keuken en een leefruimte ter beschikking. Ze hebben er ook enkele wasmachines en droogkasten. Slapen doen de chauffeurs momenteel nog in hun cabine maar er is een nieuwe wetgeving op komst dat dit verbiedt. Met dit hotel speel ik dus in op de vraag die er binnenkort massaal zal zijn.”

Automatiseren

De toekomstige hotelgasten zullen echter niet alleen de eigen chauffeurs zijn. “We mikken ook op de vele buitenlandse arbeiders die in de haven aan de slag zijn. Momenteel is bijvoorbeeld Borealis een nieuwe fabriek in Kallo aan het bouwen. Al die arbeiders moeten ergens te slapen gelegd worden.” Het hotel is dus niet gericht op toeristen maar die zijn volgens Van Moer uiteraard even welkom. “Het hotel zal alle comfort bieden en we willen zoveel mogelijk automatiseren. Via een website zal men bij een boeking een code bekomen voor zowel de toegangsdeur als de kamer. Op het gelijkvloers komt een restaurant dat geopend is van 6 uur ’s morgens tot 22 uur ’s avonds. Men kan er dus zowel ontbijten, ’s middags een broodje eten of een avondmaal nuttigen.”

Jaren leegstand

De stad Hulst is tevreden met de komst van het hotel want het gebouw stond al jaren onafgewerkt te verkommeren. De bouw begon in 2013 op de site van het vroegere casino Ritz. Een jaar later kon de eigenaar zijn facturen echter niet meer betalen en werd de bouw stilgelegd. “Na al die jaren leegstand was er een serieuze opkuis en renovatie nodig”, vervolgt Van Moer. “Een leuk detail is wel dat de grens dwars door het hotel loopt. Officieel zal het wel onder Nederlandse vlag uitgebaat worden. Maar Belgische bieren zullen op de kaart uiteraard niet ontbreken.”

Hotel Reynaert zal 20 kamers tellen en opent in februari 2021 de deuren.