Topsportfonds deelt 280.000 euro aan subsidies uit Kristof Pieters

22 juni 2020

16u58 0 Beveren De gemeente Beveren deelt ook dit jaar topsportsubsidies uit. Het geld moet gebruikt worden om te kunnen meedraaien op het hoogste niveau. In totaal wordt er 280.500 euro verdeeld onder acht clubs. Dat is hetzelfde bedrag als vorig jaar. De oppositie vraagt om het systeem dringend te herzien.

De grootste subsidies zijn er voor voetbalclub Waasland-Beveren en volleybalclub Asterix-Avo Beveren drie respectievelijk 100.000 en 98.000 euro krijgen. 63.000 euro is voor Basics Melsele. Daarna gaat het om kleinere bedragen. Baseball Beveren Lions, tennisclub TC Beckhand, Atletiek Volharding en voetbalclub Svelta ontvangen elk 4.500 euro ontvangen. BMV Volleybal tot slot krijgt 1.500 euro. Ploegen die in provinciale reeksen uitkomen, komen niet in aanmerking voor de subsidies.

Jeugdwerking ondersteunen

Volgens Groen is het topsportfonds, dat bestaat sinds 2010, echter aan herziening toe. “Iedere sportclub met jeugdwerking moet een subsidie krijgen, niet enkel de grote clubs”, vindt gemeenteraadslid Stijn De Munck (Groen). “Niet alleen zijn de verschillen groot, ook de bedoeling van het fonds kan onvoldoende worden achterhaald. De ene club biedt een dossiertje van anderhalve pagina aan, terwijl andere clubs met grote inspanning een dossier maken met de gevraagde data en cijfers”. Volgens Groen is de transparantie op inzet van middelen nu erg onduidelijk.

Sportcheque invoeren

Ook gemeenteraadslid Méline Rovillard (sp.a) blijft kritisch bij de toekenning van deze extra subsidies aan acht Beverse clubs. “Vooreerst is een onderscheid tussen de Beverse clubs niet gerechtvaardigd. Bovendien zouden dergelijke subsidies in de eerste plaats moeten terugvloeien naar de Beverse jongeren om hen te motiveren om aan sport te doen. Het inschrijvingsgeld bij de sportclubs is niet onaanzienlijk, waardoor een tegemoetkoming voor jongeren de drempel tot het aansluiten bij een sportclub drastisch kan verlagen. Met een budget van 280.000 euro kan men ook een sportcheque voor jongeren invoeren. Met het huidige topsportbudget zouden duizenden sporters een cheque van 20 euro of meer kunnen krijgen.”