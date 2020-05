Tijdelijk laag asfalt op kruispunt Yzerhand door gebrek aan natuursteen Kristof Pieters

16u01 0 Beveren Het kruispunt Yzerhand met de Donkvijverstraat en Vrasenestraat zal tijdelijk een laag asfalt krijgen. Het kruispunt zou normaal gezien heraangelegd worden in natuursteen maar door de coronacrisis is de levering pas in juli mogelijk.

De steengroeve waar de natuursteen gewonnen wordt, was door de coronacrisis gesloten en de groeve is pas recent terug geopend. De levering is nu voorzien in juli. Dit wil zeggen dat er pas na het bouwverlof kan gestart worden met de eigenlijke aanleg van het kruispunt.

Om de periode te overbruggen is beslist om het kruispunt op 25 mei van een tijdelijke laag asfalt te voorzien. Dit geeft meer comfort voor de weggebruikers en hierdoor wordt ook de stofhinder beperkt.