Tijdelijk dubbelrichtingsverkeer toegelaten in Vrasenestraat Kristof Pieters

28 februari 2020

15u19 0 Beveren Vanaf maandag 2 maart wordt gestart met de aanleg van riolering vanaf de Ciamberlanidreef tot en met het kruispunt met de Donkvijverstraat. De Vrasenestraat is dan voor gemotoriseerd vervoer niet meer bereikbaar vanaf de Donkvijverstraat. Om die reden wordt de Vrasenestraat voor de duur van de werken (najaar 2020) dubbelrichting en enkel bereikbaar via de Grote Markt.

Het dubbelrichtingsverkeer geldt ook op dinsdag tijdens de wekelijkse marktdag. In praktijk zal er natuurlijk niet zoveel verkeer door de winkelstraat rijden. Het gaat vooral om bewoners en leveranciers.

De winkels in de werfzone blijven steeds te voet en met de fiets bereikbaar. Klanten die met de wagen komen kunnen parkeren (2 uur met blauwe parkeerschijf) op parking Gildenhuis die bereikbaar is via de Ciamberlanidreef. Ook de parking in de Donkvijverstraat ligt op wandelafstand van de werfzone. Voetgangers en fietsers met de fiets aan de hand kunnen de werf veilig passeren via de rode loper.

Vanaf Carrefour Market tot aan de Bankwegel wordt intussen verder gewerkt aan de huisaansluitingen.