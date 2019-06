Tien motoren in beslag genomen bij controle op illegale motorcross in De Haasop, bestuurders reageren verontwaardigd: “We hebben nooit door natuurgebied gereden” Kristof Pieters

11 juni 2019

16u57 29 Beveren Het Agentschap Natuur en Bos heeft samen met het parket en de politie afgelopen weekend een controle uitgevoerd op illegale motorcross in het natuurgebied De Haasop in Kallo. Daarbij werden tien crossmotoren in beslag genomen. De betrokken motorrijders reageren verontwaardigd en vinden dit buiten proportie. “We hebben nooit door natuurgebied gereden”, reageren ze. Het Agentschap Natuur en Bos bevestigt dat de controle plaatsvond in de bufferzone.

Stijn Stappaerts en Walter Maebe maakten afgelopen weekend deel uit van een groepje van vijf vrienden uit het Antwerpse die erop uit trokken met hun enduromotor. “We zijn echter geen motorcrossers”, benadrukken ze. “Enduromotoren hebben een nummerplaat en mogen op de openbare weg rijden. We betalen er trouwens ook wegenbelasting voor.”

Een enduromotor is natuurlijk in de eerste plaats gebouwd voor rijden op onverharde terreinen. Daarom trokken de vrienden naar de Waaslandhaven. “We reden in een stukje niemandsland met aan de ene kant het natuurgebied en een goederenspoor en de weg aan de andere kant”, doen ze het relaas. “Plots sprongen er enkele mensen uit het struikgewas die ons deden stoppen. Het machtsvertoon was hallucinant. Er waren zelfs netten gespannen zodat we niet konden ontsnappen. Tot onze grote verbazing werden onze voertuigen in beslag genomen. We hebben niet eens papieren gekregen. Het is ons voorlopig een raadsel bij wie we hiervoor nu protest kunnen aantekenen.”

Geen voet in natuurgebied gezet

De endurorijders storen zich vooral aan het persbericht dat na de actie werd verspreid. “Daarin staat namelijk dat we door natuurgebied reden in zones met zeldzame orchideeën, broedvogels en konikpaarden. Mocht dit waar zijn, had men alle recht om ons te beboeten en ons voertuig af te nemen. Wie zijn gat verbrandt, moet op de blaren zitten. We hebben echter geen voet binnen gezet in dit natuurgebied. Het is trouwens volledig omheind. Dan zouden wel met een kniptang de afrastering moeten vernielen. Wij waren trouwens ook niet aan het crossen, maar reden gewoon over een bestaande wegel. We beoefenen onze hobby al vele jaren en tonen altijd respect voor de omgeving. Onze motoren hebben een normale uitlaat en produceren zeker niet meer lawaai dan de treinen op het aangrenzende spoor. Het stoot ons dan ook tegen de borst om nu afgeschilderd worden als motorcrossers die niks en niemand ontziend door natuurgebieden racen. De enige overtreding die ons ten laste kan worden gelegd, is dat we reden op een weg waar normaal enkel dienstvoertuigen zijn toegelaten. Dat men daarvoor onze voertuigen in beslag neemt, is dan ook buiten alle proportie. Het gaat om motoren met een waarde van 10.000 euro.”

Het Agentschap van Natuur en Bos erkent dat de controle niet in het natuurgebied plaatsvond, maar wel in de aanpalende bufferzone. “Het kan inderdaad voer voor discussie zijn, maar ook daar is het bosdecreet van toepassing”, benadrukt woordvoerder Jelle De Wilde. “Het lawaai van de motoren is storend voor het natuurgebied, zeker nu tijdens het broedseizoen. Er zijn heel wat vogels die hun nest op de grond hebben. De actie gebeurde trouwens ook op vraag van het Havenbedrijf en de politie omdat er eveneens klachten waren van wandelaars.” ANB wijst er ook op dat de zeldzame en waardevolle orchideeën ook voorkomen in de bufferzone.

De Wilde begrijpt de inbeslagname voor de motorrijders verregaande gevolgen heeft. “Dit is echter nu uit onze handen. Het kan nog een hele tijd duren vooraleer de rechter uitspraak doet en tot die tijd blijven de voertuigen in beslag genomen. Deze drastische actie komt echter niet zomaar uit de lucht vallen. Er zijn al veel controles gedaan en normaal wordt een boete van 50 euro uitgeschreven. We stellen echter vast dat alleen boetes het probleem niet stoppen. Dat is jammer voor de mensen die nu met de gebakken peren zitten, sommige komen er misschien voor het eerst, maar het is hopelijk wel een signaal voor anderen.”

Slechts één enduroterrein in heel België

De endurorijders vinden het jammer dat ze nergens hun hobby kunnen uitoefenen. “In heel België is er amper één terrein beschikbaar”, klinkt het.

Volgens ANB en het Bevers gemeentebestuur is een vast parcours echter niet evident. “In het havengebied lijkt me dit zelfs quasi onmogelijk aangezien de door ons beheerde gebieden Europees beschermd zijn”, zegt De Wilde. “Daarbuiten kan het wel, maar ook daar zal het bijzonder moeilijk zijn om een locatie te vinden waar dit niet storend is voor de omgeving.”

Dat zegt ook schepen van Milieu Filip Kegels (N-VA). “De vraag naar zo’n terrein leeft al lang en we hebben ook gezocht naar een locatie. Het geluid van motoren draagt echter ver. We vrezen dan ook dat dit vroeg of laat zou leiden tot klachten van omwonenden. Bovendien is er voor deze sport een groot terrein nodig met flink wat oppervlakte. In of naast natuurgebied is het alleszins geen optie. Het is namelijk erg belangrijk dat de zogenaamde instandhoudingsdoelstellingen op vlak van natuur gehaald worden. Dit zijn normen die we moeten halen van Europa en dat is cruciaal voor de verdere havenuitbreiding.”