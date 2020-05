Ticketverkoop Ter Vesten uitgesteld naar augustus Kristof Pieters

20 mei 2020

13u06 0 Beveren Het team van cultuurcentrum Ter Vesten heeft hard gewerkt aan de programmatie van cultuurseizoen ‘20-‘21. Traditiegetrouw zou midden juni de ticketverkoop starten. Maar daar besliste het coronavirus helaas anders over.

Om de veiligheid van de bezoekers te garanderen, wordt de ticketverkoop pas op 29 augustus gelanceerd. Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan de seizoensflyer, die eind juni, samen met ‘Onze Gemeente’ in de bus zal vallen.

Herinneringen delen

In afwachting van een nieuw programma, blikt Ter Vesten nog even terug naar het vorig seizoen. “Ter Vesten mist het publiek”, zegt directeur Annelies Tyberghein. “De zaal is gesloten, maar open voor herinneringen. Wie tussen september 2019 en maart 2020 een fantastische ervaring beleefde bij een voorstelling, mag die herinnering bezorgen via tickets.tervesten@beveren.be. De reacties zullen verzameld worden op de Facebook-pagina van Ter Vesten.”