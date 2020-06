Thirsty Toucan Zomerbar opent deuren op grasplein voor hotel Beveren Kristof Pieters

25 juni 2020

13u00 10 Beveren De zomerbar Thirsty Toucan opent vrijdag opnieuw de deuren. Door de coronacrisis was er dit jaar geen toelating om de zomerbar te installeren in het kasteeldomein Cortewalle maar zaakvoerder Tim Van der Valk vond wel een geknipt alternatief: namelijk het grasplein voor zijn hotel.

Het decor ziet er dit jaar een tikkeltje anders uit maar de formule blijft grotendeels dezelfde. De zomerbar Thirsty Toucan is dit jaar opgesteld op het grasplein voor Hotel Van der Valk. “We hadden dit al eens uitgeprobeerd met een winterbar en dat sloeg goed aan”, zeggen Tim Van der Valk en Pauline Peeters. “Het is dan wel geen kasteeldomein maar we zitten hier wel vlakbij de fietssnelweg naast de spoorlijn. Zeker in een zomer met weinig evenementen verwachten we dat mensen op zoek zullen gaan naar alternatieven.”

Alpaca’s

Het materiaal zoals de containerbar en het loungemeubilair moest dit keer dus niet verhuisd worden naar een andere locatie. “Het voordeel is dat onze zomerbar iets sneller opgesteld was dan vorig jaar”, lacht Tim. “We hebben wel geïnvesteerd in extra aankleding. Blikvanger zijn de alpaca’s die naast de zomerbar in het gras staan. We voorzien verder ook materiaal voor petanque , ping pong en kubb.”

Themadagen

De catering zal dit jaar iets anders verlopen. “In het domein Cortewalle moesten we wel werken met foodtrucks maar hier kunnen we natuurlijk onze eigen keuken inzetten”, legt Tim uit. “We zullen vooral tapas aanbieden maar ook pizza’s bakken op houtvuur. De menukaart kan eveneens variëren volgens themadagen. Bovendien zijn er ook nog de twee andere terrassen van ons restaurant Nest en OZZO Sushi & Oriental. Die laatste had nog geen terras maar we hebben hiervoor een pop-up ingericht aan één van de feestzalen. Verder werken we ook samen met IJs Foubert.”

De aftrap wordt gegeven op vrijdag 26 juni met een Aloha Night. Er worden poké bowls geserveerd (enkel op reservatie) en men kan een tropical punch bestellen. Zaterdag en zondag staan er een picknick en barbecue op het programma. Reserveren hiervoor kan via https://www.ticketshotelbeveren.be/.