Thierry Van Goethem wordt nieuwe zonecommandant van Hulpverleningszone Waasland: “Belang van een goede opleiding neemt alleen maar toe” Kristof Pieters

22 september 2020

17u18 8 Waasland De Hulpverleningszone Waasland neemt binnenkort afscheid van kolonel Marc Vande Velde (64) als zonecommandant. Na een carrière van meer dan 36 jaar in de brandweer en 6 jaar als zonecommandant gaat hij genieten van een verdiend pensioen. Dinsdag is zijn opvolger officieel voorgesteld: Thierry Van Goethem (41). Met meer dan 550 medewerkers krijgt hij een heel ‘bedrijf’ onder zijn hoede en dat moet ook steeds professioneler gerund worden.

Er waren twee kandidaten binnen de brandweerzone die de fakkel wilden overnemen. De keuze van de jury viel op Thierry Van Goethem. Hij is al zestien jaar bij de brandweer en was de voorbije zes jaar directeur operaties binnen de Hulpverleningszone Waasland. Als rechterhand van Marc Vande Velde kent hij dus het reilen en zeilen. “Ik ben blij dat ik het vertrouwen heb gekregen”, reageert hij. “Ik ben mijn loopbaan gestart als vrijwilliger, maar heb vrij snel de overstap gemaakt naar een job als fulltime brandweerofficier. Brandweerman en ambulancier zijn geen evidente beroepen, maar ze behoren tot de nobelste. Het zal de komende jaren ook een uitdaging worden om dit respect te behouden, want jammer genoeg worden hulpverleners steeds meer met agressie geconfronteerd.”

Ik heb de tijd nog meegemaakt dat een korps weigerde versterking te vragen omdat het niet wilde dat de brandweer van een naburige gemeente kwam blussen. Die ‘onder de kerktoren’-mentaliteit is er gelukkig grotendeels uit Zonecommandant Marc Vande Velde

Met de komst van de brandweerzone is er veel veranderd. “Ik mocht de afgelopen jaren mee bepalen hoe die Wase hulpverlening eruit ging zien en dat wil ik de komende jaren verder doen. Het belang van een goede opleiding is cruciaal. Als er vroeger een auto in de gracht belandde, moest je enkel de motorkap omhoog doen en de batterij afkoppelen, maar nu zit er zoveel elektronica in een voertuig dat je bijna een ingenieur moet zijn.”

Belang van vrijwilligers

Kolonel Marc Vande Velde geeft de fakkel op 1 januari 2021 door. Hij heeft het volste vertrouwen in zijn opvolger. “Ik zag hem de afgelopen jaren functioneren als een sterke manager en als commandant van de posten Beveren, Melsele en Kieldrecht. Tijdens de selectieprocedure heeft hij bewezen dat hij klaar is om onze 550 mensen grote organisatie te leiden.” Vande Velde was de eerste zonecommandant en heeft het pad dus geëffend voor zijn opvolger. Hij blikt tevreden terug op de voorbije zes jaar. “Ik ben altijd een pleitbezorger geweest van de vorming van brandweerzones. Ik heb de tijd nog meegemaakt dat een korps weigerde versterking te vragen omdat het niet wilde dat de brandweer van een naburige gemeente kwam blussen. Die ‘onder de kerktoren’-mentaliteit is er gelukkig grotendeels uit. Het draait namelijk om wie de snelst adequate hulp kan verlenen, los van gemeentegrenzen. Uiteraard was dat voor de oudere generatie geen makkelijke stap om te zetten. Ook voor de vrijwilligers betekende dit een hele verandering. Die 350 vrijwilligers zijn echter wel cruciaal voor onze werking. Er is dan wel een kern van beroepskrachten, maar voor een grote ontplooiing zal je die vrijwilligers altijd nodig hebben. Ook in het weekend en ’s nachts zijn ze van cruciaal belang. Alleen met beroepsmensen zoiets organiseren zou onbetaalbaar zijn. Een gezonde mix blijft dus nodig.”

Professionele aanpak

Het wordt een uitdaging voor de volgende zonecommandant om de job als vrijwilliger attractief te houden. “We hebben momenteel 28 vacatures die we moeten invullen. Zo’n engagement is niet altijd even makkelijk te combineren met een gezinsleven, hobby’s en een carrière. Daar komt dan nog eens de zware opleiding en continue bijscholing bovenop. Toen ik 36 jaar geleden begon als brandweerman had ik zelfs nog nooit vuur van dichtbij gezien. Gelukkig is er sindsdien een hele weg afgelegd en pakken we de zaken nu veel professioneler aan.”

Marc Vande Velde heeft zijn job altijd met veel plezier gedaan. “De brandweer en ik hebben samen veel doorgemaakt, zowel de goede als de slechte momenten. Maar dat is ook eigen aan onze branche. We zien niet altijd de leukste zaken, maar je zet door. Je doet het om anderen te helpen en je hebt elkaar. Dat maakt onze brandweerwereld ook zo mooi. Maar na 36 jaar is het tijd om die fakkel door te geven.”