Textielcontainers worden weggehaald door sluikstortprobleem Kristof Pieters

04 juli 2020

15u58 0 Vrasene De afvalintercommunale Ibogem heeft in samenspraak met de gemeente Beveren beslist om de textielcontainers in de Dorpsdam in Vrasene tijdelijk te laten verwijderen.

De voorbije maand waren er heel wat klachten over de toename van sluikstorten maar ook over de verwilderde tuinen van onbewoonde huizen van de huisvestingsmaatschappij in de Sportlaan en Rerum Novarumlaan. De milieudienst liet intussen het sluikstort opruimen en ook de huisvestingsmaatschappij ondernam actie om de tuinen te fatsoeneren.

De textielcontainers worden tijdelijk weggehaald. Ze worden niet verplaatst om te vermijden dat ook het sluikstortprobleem zich zou verplaatsen. Het weghalen van de containers zorgt ook voor boze reacties van buurtbewoners. Zij vinden dat ze opdraaien door het slecht gedrag van enkelingen. Er staan nog wel textielcontainers aan de kerk van Vrasene en ook op het containerpark in Verrebroek kan men steeds terecht met textiel.