Tewerkstelling in Waaslandhaven blijft groeien maar schaarste aan grond voor bedrijven Kristof Pieters

13 juni 2019

18u30 8 Beveren 2018 was opnieuw een goed jaar voor de Waaslandhaven. Zowel de tewerkstellings- als de trafiekcijfers piekten en zowel nieuwe en gevestigde bedrijven investeerden er fors. Dat blijkt uit het jaarverslag van de Maatschappij Linkerscheldeoever (MLSO) dat donderdag werd voorgesteld. Er dreigt de komende jaren wel een schaarste aan grond voor nieuwe bedrijven.

“De directe tewerkstelling in de Waaslandhaven blijft het goed doen,” stelt MLSO-voorzitter Boudewijn Vlegels tevreden vast. “Voor het achtste jaar op rij neemt het aantal direct tewerkgestelden toe. Na de recordstijging van 11,6% in 2017 valt er in 2018 opnieuw een stijging van 4,1% op te tekenen. Daarmee komt het aantal direct tewerkgestelden op 20.562 voltijds equivalenten. Wanneer we de cijfers per categorie (havenarbeiders, interims, arbeiders en bedienden) analyseren, zien we dat alle categorieën het afgelopen jaar erop vooruit gegaan zijn en dat zowel in Beveren als in Zwijndrecht. Met uitzondering van de interims. Hiervan zijn er 78 minder tewerkgesteld dan in 2017. Rekenen we de indirecte tewerkstelling mee, dan eindigen we bij maar liefst 47.909 banen, wat in totaal 1.506 extra plaatsen betekent tegenover 2017.”

Grensarbeiders

Voor het eerst werden ook de cijfers rond grensarbeid opgevraagd in de tewerkstellingsenquête die MLSO jaarlijks uitvoert. Van de 179 bedrijven die in de Waaslandhaven werknemers hebben, stellen er 24 firma’s grensarbeiders tewerk. Tezamen goed voor 181 werknemers, of 1% van het totaal. Opvallend daarbij is dat 2 bedrijven 20% of meer grensarbeiders in dienst hebben.

Schaarste aan grond

De kans bestaat wel dat de tewerkstelling de komende jaren minder fors zal aangroeien. MLSO heeft namelijk maar weinig gronden meer in bezet om in concessie te geven. “Begin 2019 lanceerden we een bevraging voor de laatste 5 beschikbare terreinen in het Logistiek Park Waasland”, zegt directeur Peter Van de Putte. “Wanneer ook deze terreinen toegewezen worden, is het voorlopig gedaan. We stellen nu al vast dat de vraag naar terreinen door bedrijven groter is dan het aanbod.”

Om toch een antwoord te kunnen bieden op de grote vraag, laat MLSO nu een inrichtingsstudie maken van een stuk braakliggende grond in Zwijndrecht. Het gaat om een oppervlakte van 80ha. De studie moet in het voorjaar van 2020 klaar zijn. De eerste 35 ha kan binnen twee jaar op de markt worden gebracht maar voor de ‘Vlakte van Zwijndrecht’ zullen eerst natuurcompensaties moeten gebeuren.

MLSO wil ook de regels rond de bouwhoogte wat versoepelen. “In de hoogte zijn er immers minder beperkingen”, legt voorzitter Boudewijn Vlegels uit. “Vooral voor voertuigen en rollend materieel kan hoogbouw in de haven erg interessant zijn.”