Ter Vesten brengt theater in uw eigen kot: virtueel podium via WhatsApp Kristof Pieters

06 mei 2020

16u57 0 Beveren De zetels van de schouwburg CC Ter Vesten zullen nog tot het einde van dit seizoen leeg blijven maar als alternatief kan men genieten van een vleugje theater in uw eigen kot. Op een virtueel podium kan men via de applicatie WhatsApp vanaf 20 mei terecht voor een unieke persoonlijke beleving. Cultuurcentrum Ter Vesten ging hiervoor in zee met theater SKaGeN.

In deze quarantainetijden lanceert het Antwerpse theatercollectief SKaGeN met ‘WatchApp#1’ een nieuwe vorm van theater. Via WhatsApp probeert het gezelschap haar publiek te bereiken met een reeks social network-voorstellingen. Het eerste deel is gebaseerd op de roman ‘Emmi & Leo’ van de Oostenrijkse auteur Daniel Glattauer. SKaGeN bewerkte deze roman tot een subtiele, voyeuristische dialoog. SKaGeN is met dit concept niet aan haar proefstuk toe. Zo werd voor ‘Closer’ een app gemaakt om de voorstelling live vanop een smarthphone te volgen.

Het is ook in een virtuele wereld dat de twee hoofdpersonages, Emmi en Leo, elkaar ontmoeten. En de bezoeker kan stiekem meekijken in hun WhatsApp-gesprek. Twee mensen leren elkaar toevallig kennen via WhatsApp: Emmi probeert haar abonnement op het lifestyle magazine Skagen op te zeggen. Maar ze is dyslectisch, verwisselt twee getallen in het telefoonnummer van plaats, en komt zo terecht bij een zekere Leo. Deze toevallige kennismaking vindt plaats tijdens de coronaquarantaine in België. De bezoeker is getuige van de ontluikende vriendschap, misschien wel liefde, die zich ontwikkelt doorheen hun WhatsApp-conversaties.

De voorstelling loopt van 20 mei tot en met dinsdag 16 juni. Tickets (12.5 euro) kan men tot maandag 18 mei bestellen via www.tervesten.be. Reserveren. Na reservatie volgt meer praktische info.