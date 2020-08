Tentoonstelling ‘Beveren omarmt Mongolië’ krijgt herkansing met coronaproof parcours Kristof Pieters

10 augustus 2020

17u51 0 Beveren Eerder dit jaar stak corona een stokje voor de expo ‘Beveren omarmt Mongolïe’. De gratis expo krijgt deze zomer echter een coronaproof herkansing. Nog tot 23 augustus kan men in OC Boerenpoort in Melsele proeven van Mongoolse kunst en cultuur en dit telkens van 14 tot 17 uur.

In de lente van 2019 brachten twee leerkrachten van een school uit de Mongoolse hoofdstad Ulaanbataar, een school voor kinderen met een beperking een veertiendaagse bezoek aan Beveren. Ze maakten hier kennis met het uitgebreid onderwijsaanbod en deden expertise op om kinderen in hun land een meer gepaste begeleiding te geven. Dit bezoek vormde de aanleiding van het groot uitwisselingsproject ‘Beveren omarmt Mongolië’ dat in maart gepland was, in nauwe samenwerking met de Mongoolse Ambassade en de Mongoolse gemeenschap.

Afgelast door corona

Het coronavirus gooide echter roet in het eten. Het optreden van het muziekensemble Khukh Mongol, de vier geplande lezingen en de workshops werden geannuleerd. De op 12 maart in OC Boerenpoort bijna opgebouwde tentoonstelling, werd afgebroken en het materiaal veilig opgeborgen. De leden van de werkgroep GROS-art, die met heel wat gemeentelijke diensten maandenlang hadden gewerkt aan het uitwisselingsproject, bleven stilletjes hopen op een nieuwe kans. In mei gingen musea terug open en zo groeide stilaan de hoop om de tentoonstelling te kunnen laten plaats hebben in de maand augustus, een tijdstip waarop OC Boerenpoort beschikbaar was.

Herkansing

De toelating voor het plaatsvinden van de tentoonstelling werd in juni bekomen mits in achtneming van de veiligheidsmaatregelen. Het dragen van een mondmasker en de registratie aan de inkom van de tentoonstelling is verplicht. Handgel is aanwezig en de bezoekers wordt gevraagd niets aan te raken. Looplijnen zijn uitgestippeld en 1,5 m afstand houden is de regel. Het aantal gelijktijdige bezoekers op de tentoonstelling is beperkt tot 18 personen.

Er wordt niet verwacht dat deze beperking een probleem zal geven, omdat de tentoonstelling een nog tot 23 augustus toegankelijk is. Indien er toch een capaciteitsprobleem zou zijn, is er in de gang van OC Boerenpoort ruimte om even te wachten, tot andere bezoekers de tentoonstelling verlaten. Reserveren is niet nodig.

Voor de vormgeving van de tentoonstelling zorgde de Melseelse kunstenares Leona Van Wauwe samen met enkele van haar medewerkers en leden van de werkgroep GROS-art, die al op 24 juli startten met de opbouw. Ze kregen ook hulp van de Mongoolse gemeenschap.

Waarom net Mongolië?

De nauwe band tussen Mongolië, gemeente Beveren en GROS Beveren is vooral de verdienste van Paul Van Wouwe, een van de bezielers van de GROS en de lidorganisatie ’t Vlot. Paul bezocht Mongolië voor de eerste keer in 1995 in opdracht van Kerk en Leven. “Ik werd gegrepen door de schoonheid en de ongereptheid van de natuur en door de spontaneïteit en de oorspronkelijkheid van de nomaden”, zegt Paul, die zijn hart verloor aan het land. Hij gaf zijn passie ook door. Via cultuur- en vormingsactiviteiten van GROS Beveren en de ’t Vlot maakte Beveren de voorbije jaren al kennis met de Mongoolse cultuur. Op regelmatige basis werden ook ontwikkelingsprojecten met educatieve doelstellingen in Mongolië uitgewerkt met Beverse financiële steun. Paul Van Wouwe werd in 2010 aangesteld als ere-consul van Mongolië voor Vlaanderen.

Programma

De expo loopt tot 23 augustus, alle dagen van 14 tot 17 uur in OC Boerenpoort, ingang langs Sint-Elisabethstraat. De toegang is gratis.

• In de ‘Gang’ loopt de fototentoonstelling van Paul Van Wouwe met als titel ‘Leven tussen stad en steppe”.

• In de kapel loopt de kunsttentoonstelling met schilderijen, textiel, beeldhouwwerk, kalligrafie en grafiek van Mongoolse en plaatselijke kunstenaars. U maakt er kennis met het leven van nomaden met hun gebruiksvoorwerpen en hun klederdracht en dit door in te kijken in een unieke halfopen Ger (woontent).

• In de bijkapel komt het cultureel erfgoed en de religie uit Mongolië aan bod. Daarin worden ook de Beverse missionarissen van Scheut belicht, die van 1865 tot 1949 werkzaam waren in de regio Binnen-Mongolië in China.

• In de gang bewondert u kunstwerken van leerlingen met een beperking uit School #55 uit Ulaanbaatar, uit SBSO Baken Sint-Niklaas en uit Sint-Rafaëlschool Beveren. Ook de bewoners van het Home en Dagcentrum De Bron, van het Dagcentrum NAH De Stroom en de leerlingen van het BSO Gemeentelijk Technisch Instituut werkten mee.

Bij het verlaten van de tentoonstelling krijgen de bezoekers, die dit wensen een voorbeeldblad en een kei mee waarmee ze met acrylverf een harde kei kunnen omvormen tot mooi schilderij. Dit vervangt de workshop die in maart werd afgelast. De geplande lezingen en het optreden van de Mongoolse muziekgroep Khukh Mongol blijven afgelast.