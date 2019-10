Tent voor halloweenfeestje belandt op dak van buren door felle windstoot Kristof Pieters

24 oktober 2019

17u59 0 Melsele Een felle rukwind is donderdagmiddag aan de haal gegaan met een feesttent van café De Meester in de Schoolstraat in Melsele. Uitbater Stijn Vinck was samen met enkele vrienden net bezig met de opstelling van de tent voor een halloweenfeestje toen alles plots de lucht in vloog.

“De halloweentocht vindt volgende week donderdagavond plaats en elk jaar beginnen we een week vooraf met de opbouw”, vertelt hij. “Net toen we de betonnen gewichten hadden verwijderd en de tent in de grond wilden vast maken, was er een felle windstoot die alles optilde. De tent kwam deels op het dak en een oprit terecht van twee aanpalende woningen. Er zat niets anders op dan de brandweer te verwittigen. “

De brandweer kwam met een ploeg ter plaatse om de tent van het dak te verwijderen. Een geparkeerde bestelwagen op de oprit raakte licht beschadigd.

“We zullen nieuwe iets stevigere tent moeten kopen”, vervolgt Stijn. “We wilden ze eigenlijk laten staan na de halloweentocht als rokersruimte. Gelukkig hebben we nog een week tijd.”