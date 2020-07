Tennistornooi stopgezet na positieve coronatest van bezoeker Kristof Pieters

23 juli 2020

19u11 0 Beveren Het ‘Gastronomisch Dubbeltornooi’ van de Beverse Tennisclub in Haasdonk is stilgelegd nadat een bezoeker positief had getest op het coronavirus. Via haar Facebookpagina heeft de club laten weten dat ze alle leden en deelnemers aan het tornooi op de hoogte zal stellen.

De bezoeker was zondag aanwezig op het tornooi en liet de club woensdag weten dat hij positief had getest op COVID-19. Om een verdere besmetting tegen te gaan worden nu alle wedstrijden geannuleerd. “We willen geen onnodige risico’s nemen”, zegt voorzitter Raf Van Laere. De gezondheid primeert en dus was er maar één optie en dat was het tornooi onmiddellijk stopzetten.”

De betrokken bezoeker heeft alleszins contact gehad met de uitbaters van de Beverse Tennisclub. Zij hebben zich intussen ook laten testen en wachten nog op het resultaat. Als de uitbaters negatief testen, lijkt de kans op verdere besmetting klein. De organisatie raadt echter alle deelnemers én bezoekers aan om zich voor alle zekerheid toch maar te laten testen op het coronavirus. Het gaat om 230 deelnemers en een 100-tal bezoekers. Wie de club afgelopen dagen bezocht heeft, kan mogelijk ook gecontacteerd worden door de contact tracers van de overheid. Tennis Vlaanderen werd eveneens op de hoogte gebracht.

Intussen zal het hele tenniscomplex extra goed gedesinfecteerd worden zodat de leden er zo snel mogelijk opnieuw terechtkunnen.