Tekort aan zitplaatsen op treinen door zomerregeling NMBS Kristof Pieters

18 augustus 2019

11u33 0 Beveren Sp.a Beveren heeft bedenkingen bij de manier van invullen van de zomerregeling van de treinen die in Beveren vertrekken. Bovenop het verminderde aanbod zijn er ook minder wagons waardoor er regelmatig onvoldoende zitplaatsen zijn.

Gemeenteraadslid Issam Benali kan begrip opbrengen dat er minder treinen rijden in de zomervakantie. “Er is geen school en het is vakantie waardoor het aantal reizigers daalt. Wat ik echter niet begrijp is dat in het verminderde aanbod ook nog eens het aantal wagons wordt verlaagd tot op een niveau dat er zelfs niet meer voldoende zitplaatsen zijn en men sowieso opeengepakt zit als bulkgoederen. Dat is frustrerend voor de reiziger, zeker wanneer je dan merkt dat in eerste klasse nog vrije plaatsen zijn. Alsof dat alles nog niet voldoende is, worden dan ook nog eens rijstellen ingezet zonder airco. Wil men meer mensen met het openbaar vervoer doen reizen dan is deze manier van werken alvast een antireclame,” concludeert Benali. Schepen van mobiliteit Raf Van Roeyen (CD&V) erkent het probleem en belooft het aan te kaarten bij een volgend overleg met de NMBS.