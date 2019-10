Team ‘t Verzet brengt mooi bedrag samen voor Levensloop Kristof Pieters

29 oktober 2019

09u43 3 Kieldrecht Verschillende initiatieven van team ‘t Verzet, dat zijn een handvol vrijwilligers die zich inzetten voor het goede doel en meer specifiek voor Levensloop, hebben het voorbije jaar een mooi bedrag opgebracht.

De rosse centjes, een inzamelactie in de Carrefour in Kieldrecht, was goed voor liefst 1.500 euro. Bij de achtjarige Kyana Vonck kon men tijdens de recente actie Levensloop in Beveren pakjes vissen, een initiatief dat 350 euro opleverde. ‘Levensloop at school’ in De Kreek was goed voor 1.800 euro en een spaghetti-avond in de Saleghemkring in Meerdonk bracht 4.425 euro in het laadje. Dan was er nog de opbrengst van de verkoop van Vechtersbier, een initiatief van ‘vechter’ Jan Blommaert die in het voorjaar overleed, goed voor 5.000 euro.