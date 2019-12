Te weinig vrouwelijke straatnamen in Beveren Kristof Pieters

05 december 2019

15u11 2 Beveren Groen wil de man-vrouw straatnaamkeuze in Beveren meer in evenwicht krijgen. “Van de circa 700 straten, zijn er 105 vernoemd naar een man en slechts 7 naar een vrouw. Dit is een gigantische wanverhouding”, zegt Stijn De Munck (Groen). Het gemeentebestuur wil zeker werk maken om deze kloof te verkleinen.

“Slechts twee plaatselijke vrouwen en aanvullend een Antwerpse dichteres, en Bijbelse figuren zoals Sint-Anna, Maria of de Onze-Lieve-Vrouwstraat”. Dat is volgens De Munck de magere oogst in vrouwelijke straatnamen in Beveren. Daar kan dus best verandering in gebracht worden, vinden ze bij Groen. Zeker na de oproep via Sofie Lemaire (VRT) onder de noemer ‘meervrouwopstraat’, waarbij gevraagd wordt om meer gerenommeerde vrouwen te vereeuwigen op een straatnaambord. Ze roept Vlaamse steden en gemeenten op om mee op de kar te springen. Verschillende steden en gemeenten in Vlaanderen hebben hierop al positief gereageerd. “Beveren kan dat ook”, vindt De Munck.

Inhaalbeweging

De naamgeving in Beveren wordt in grote mate bepaald door de cultuurraad maar het is uiteindelijk het gemeentebestuur en de gemeenteraad dat de naamgeving goedkeurt. Om een inhaalbeweging te maken stelt Groen voor om tijdelijk een quota in te voeren. “Quota zijn een heel goed middel om een plafond te doorbreken. Je wordt uitgenodigd om actief op zoek te gaan naar de talenten van vrouwen”, stelt De Munck.

Het college volgde het voorstel van de quota niet, maar wil wel ingaan op de ambitie om meer vrouwennamen in het straatbeeld te krijgen.