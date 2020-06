Tankwagen gekanteld na aanrijding met trein in Waaslandhaven Kristof Pieters

17 juni 2020

20u02 1 Verrebroek Op de Schoorhavenweg in de Waaslandhaven is woensdagavond rond 19 uur een goederentrein ingereden op een tankwagen die een overweg kruiste. De tank zou lekken maar het is nog niet bekend om welke vloeistof het precies gaat.

Het ongeval gebeurde op een overweg die wel voorzien is van een belsignaal en lichten maar geen slagbomen zoals meestal het geval is bij spoorovergangen in havengebied. Vermoedelijk heeft de vrachtwagenchauffeur het rode licht en de bel niet opgemerkt. Terwijl hij de overweg kruiste, kwam er een goederentrein aan. De tankwagen werd weggeduwd van de sporen en kantelde. De Spaanse truckchauffeur raakte lichtgewond. De hulpdiensten zijn momenteel ter plaatse. De goederentrein is door de aanrijding ontspoord. Het verkeer op deze lijn zal dus wellicht lange tijd buiten dienst zijn.

Het is niet de eerste keer dat het tot een aanrijding komt tussen een vrachtwagen en een trein op de Schoorhavenweg in Verrebroek. Vier jaar geleden deden zich kort na elkaar twee bijna identieke ongevallen voor en ook in 2017 werd er een truck gegrepen door een trein.