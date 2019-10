Tablets, fietscomputer en juwelen gestolen bij inbraak Kristof Pieters

02 oktober 2019

10u51 0

Dinsdagavond werd er ingebroken in een woning aan de Grote Baan in Melsele. Twee ramen werden geforceerd. De hele woning werd doorzocht. Er werden twee tablets, een fietscomputer en juwelen gestolen. Nog dinsdag werd er een eindje verder ingebroken in een auto die geparkeerd stond op de park & ride in Melsele. Het ingebouwd navigatiesysteem werd gestolen. Eerder deze week werden er ook al twee auto’s gestolen op de parking.