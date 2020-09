Svelta Melsele opent competitie tegen Tempo Overijse: “Rampseizoen als vorig jaar kost wat kost vermijden” Renzo Van Moortel

17 september 2020

14u46 0 Beveren Zes maanden nadat een ronduit zwak seizoen abrupt werd lamgelegd, begint Svelta Melsele zaterdagavond op het veld van Tempo Overijse aan een nieuwe voetbaljaargang. Sebastien Ito maakt wellicht zijn competitiedebuut bij de Melselenaars: “Ik kan dit niveau aan.”

47 doelpunten.

Liefst 47 doelpunten incasseerde Svelta Melsele in de 24 wedstrijden van vorig seizoen. Op één na slechtste van de klas. Alleen hekkensluiter en veredeld jeugdelftal KSV Bornem deed slechter - zij slikten er liefst 94.

Nieuwkomer Sebastien Ito (24), vorig seizoen nog in dienst van streek- en reeksgenoot Avanti Stekene, moet de Melselenaars dit seizoen extra defensieve stabiliteit bijbrengen. Aan zelfvertrouwen alvast geen gebrek.“Ik kwam naar Svelta om meer aan spelen toe te komen, want ik verdiende meer kansen dan bij Stekene. Ik heb bij nationale jeugdploegen gevoetbald, dus ik beschik over voldoende kwaliteiten om mee te draaien op dit niveau.”

“Bovendien heb ik in Stekene en Duffel ervaring opgebouwd, wat in een verjongende kern als die van Svelta een meerwaarde is.”

Hobbelige voorbereiding

Routiniers Mathias Geldof (35) en Jim Van Osselaer (33) vertrokken, met Tarik Dahman (26, ex- Eppegem) en Jorrit D’Haeseleer (32, ex-VW Hamme) kwam er ervaring op dit niveau bij. “We hebben een paar zeer goede voetballers”, aldus Ito. Betere dan vorig seizoen? Time will tell.

Want: natuurlijk wil Svelta beter doen. Ito weet: “Zo’n rampseizoen als vorig jaar moeten we kost wat kost vermijden. We hebben er de kwaliteiten voor.”

Die kwamen in de voorbije weken slechts af en toe eens bovendrijven. Een voorbereiding als de betere Touretappe: pieken en dalen. Verloren in Mariekerke, uitgeblonken in Knokke, maar vooral: schandelijk uit de beker geknikkerd. 4-0 in Herent, een tweedeprovincialer.

“De voorbereiding liep niet ideaal, maar we werden niet geholpen door de omstandigheden. Er ontbraken een paar sterkhouders”, zoekt Ito naar een verklaring. Om er vervolgens aan toe te voegen: “Ik geloof dat we klaar zijn voor de competitiestart.” Alweer dat zelfvertrouwen.

Tempo Overijse

Of dat misplaatst is, weten we komend weekend.

Tempo Overijse, dus. Vorig seizoen met hoge ambities begonnen, uiteindelijk slechts twee punten boven Svelta gestrand. Op de dertiende stek, eentje beter dan de Waaslanders. Moeilijk in te schatten wie zich het beste heeft herpakt.

Ook Ito komt niet verder dan clichés: “Hun publiek kan een nadeel zijn, maar ik schat de kansen 50-50.”

Svelta traint donderdagavond nog één keer, zaterdagnamiddag trekt het richting Overijse. Een piek of een dal? Time will tell.