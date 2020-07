Supportersfederatie Waasland-Beveren vraagt actieplan en wat meer ambitie van clubbestuur Kristof Pieters

12 juli 2020

13u54 0 Beveren De supportersfederatie van voetbalclub Waasland-Beveren heeft in een open brief aan het clubbestuur een dringende oproep gedaan om werk te maken van een duidelijk actieplan voor de toekomst. “We krijgen als supporters namelijk geen informatie over een plan van aanpak voor het komend seizoen en dus is er ook geen hoop op beterschap. Waar zouden ze dan in godsnaam wel een abonnement moeten kopen?” klinkt het scherp.

Clubadvocaat Tom Rombouts is de enige bij Waasland-Beveren die de voorbije weken sterk werk heeft geleverd. Het BAS (Belgisch Arbitragehof voor de Sport) is ingegaan op de klacht van de club en heeft de beslissing om Waasland-Beveren te degraderen nietig verklaard. De Pro League is wel niet van plan om de degradatie ongedaan te maken en gaat het dossier opnieuw voorleggen aan de Algemene Vergadering.

Sportief lijkt Waasland-Beveren alleszins niet klaar voor een nieuw seizoen in 1A. Afgelopen weekend gaf Zulte Waregem de club met 5-0 een pak slaag tijdens een vriendschappelijk oefenduel. Dat belooft weinig goed voor vrijdag want dan moet Waasland-Beveren gaan spelen tegen wereldclub Paris Saint-Germain.

Het enige positieve nieuws dat op de Freethiel te rapen viel waren de negatieve resultaten van de coronatesten die men vorige opnieuw heeft afgenomen bij alle spelers en stafleden.

Noodkreet bij supporters

De Supportersfederatie vindt het dan ook hoog tijd om aan de alarmbel te trekken. “Alleen resultaten op het veld kunnen er voor zorgen dat de moegetergde supporters opnieuw hun hart kunnen ophalen. We gebruiken bewust dit woord want hoeveel kan je als supporter in een decennium te verduren krijgen? De voorbije tien jaar was er niets ander dan zielloos voetbal – buiten een korte piek – met zoveel verliespartijen en tegendoelponten dat zelfs de winnaar van de jaarlijkse wiskunde olympiade de tel zou kwijtraken.”

De Supportersfederatie is ook niet erg onder de indruk van de aangekondigde ‘marketingcampagne’ rond de abonnementsverkoop. “Die blijkt inhoudelijk niets meer te zijn dan wat filmpjes en Facebookpost. Na twee rotslechte seizoenen en een dalende ticket- en abonnementsverkoop is er nood aan een degelijk uitgewerkt plan. De club moet passie en strijd uitstralen en mag ook wat meer ambitieus zijn. Er is amper of niet gecommuniceerd over het plan van aanpak voor komend seizoen. Waarom zouden we dan een abonnement moeten nemen als er geen hoop is op beterschap. Ook commercieel lijken we dit seizoen op een ramp af te stevenen want voor het derde jaar op rij is niet tijdig een hoofdsponsor gevonden. Dat zal ook een impact hebben op eventuele transfers, sportieve resultaten, de trouw van de supporters en het imago van de club. Een vicieuze cirkel dus.” De Supportersfederatie dringt nu aan op een overleg en vooral een sterk actieplan dat ook in de praktijk zal worden omgezet.