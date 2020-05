Supportersfederatie reageert aangeslagen op degradatie van Waasland-Beveren: “Maar we blijven achter onze club staan” Kristof Pieters

15 mei 2020

19u17 0 Beveren Er zal volgend seizoen geen enkele Wase club meer in eerste klasse spelen. Na het faillissement van Lokeren volgde vandaag een nieuwe opdoffer met de degradatie van Waasland-Beveren. De supportersfederatie reageert aangeslagen en vooral vol ongeloof. “Er lag een goed voorstel op tafel maar enkele zwaargewichten in de Pro League hebben hun slag thuisgehaald.”

Acht seizoen lang speelde Waasland-Beveren in eerste klasse, maar daar komt nu dus een einde aan. Na het stilleggen van de competitie was de Wase club weliswaar rode lantaarn in het klassement maar het verschil bedroeg slechts twee punten en er was nog één match te gaan. Het zag er nochtans lange tijd naar uit dat Waasland-Beveren zich zou redden op het hoogste niveau. Er lag immers een voorstel op tafel waarbij er volgend seizoen geen zestien, maar achttien ploegen zouden mogen aantreden in eerste klasse. Vandaag besliste de algemene vergadering van de Pro League echter anders. Die plotse ommezwaai verrast ook de Supportersfederatie van Waasland-Beveren. “Blijkbaar hebben enkele zwaargewichten in de Pro League hun slag thuisgehaald”, zegt ondervoorzitter en penningmeester Nicolas Snoeck. “Een dag eerder was een meerderheid voorstander om met achttien ploegen te spelen en nu wordt een volledig ander voorstel met 80 procent goedgekeurd. Er moet dus grote druk uitgeoefend zijn. Ik vraag me af of sommige mensen morgen nog naar zichzelf in de spiegel kunnen kijken. Waasland-Beveren is een club die zonder moeite haar licentie haalde terwijl andere clubs gebukt gaan onder een massa schulden.”

Juridisch aanvechten

Het bestuur van Waasland-Beveren heeft intussen al aangekondigd dat ze alle juridische middelen zal uitputten voor de rechtbank. De Supportersfederatie schaart zich achter dat standpunt. “We hadden ons immers nog kunnen redden op die laatste speeldag”, benadrukt Nicolas Snoeck. “Ik ben er alleszins rotsvast van overtuigd dat we dit op het veld nog hadden kunnen rechtzetten.”

Hij vreest niet dat de supporters zullen afhaken als de club juridisch haar slag niet thuishaalt. “Toegegeven, 1B is niet de meest aantrekkelijke afdeling, maar in de periode van KSK Beveren is het ons ook gelukt om terug te komen. Een echte supporter ben je voor het leven of ben je niet. Het mag dan eigenlijk geen rol spelen of je favoriete club een reeks hoger of lager speelt.”

Financiële gevolgen

Ook burgemeester Marc Van de Vijver (CD&V) reageert verrast op het nieuws. “Men kan de geloofwaardigheid van de voetbalbond wel in vraag stellen na zo’n schouwspel”, zucht hij. “We gaan dit even moeten laten bezinken en uiteraard verwacht ik dat dit een juridisch staartje zal krijgen. Het zal immers een moeilijke zaak worden in 1B. Ook financieel zijn er grote gevolgen. De club heeft wel een kleine reserve opgebouwd en het eerste jaar zijn er nog gelden van tv-rechten, maar dat valt daarna weg. Ook de jeugdwerking zal hier de gevolgen van dragen. Het zal nu nog moeilijker worden om talent in huis te houden.”