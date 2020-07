Supportersfederatie heeft constructief gesprek met bestuur Waasland-Beveren Kristof Pieters

15 juli 2020

17u58 0 Beveren In de Freethiel vond dinsdagavond het geplande overleg plaats tussen de Supportersfederatie en een delegatie van het clubbestuur van Waasland-Beveren over de huidige malaise.

De Supportersfederatie had in een open brief hard uitgehaald naar het bestuur en vraagt meer ambitie aan de dag te leggen en ook beter te communiceren. De club zond een verrassend grote delegatie naar het overleg met onder meer voorzitter Dirk Huyck, coach Nicky Hayen en verschillende medewerkers. “Hiermee willen we aantonen dat dit overleg voor ons als club belangrijk is”, gaf Dirk Huyck mee.

Alle punten uit de open brief werden tijdens het overleg besproken. “Het twee uur durende gesprek was constructief en concreet”, klinkt het na afloop tevreden. “Bij het clubbestuur is er het besef dat we de toekomstige uitdagingen samen zullen moeten aanpakken en dat we elkaar nodig hebben.”

Concreet zal de club werk maken van een nieuwe organisatie met versterking op commercieel vlak, maar ook op marketingniveau en communitywerking. De Supportersfederatie zorgt voor ondersteuning en zal feedback geven. Coach Nicky Hayen wil dan weer een betere begeleiding van de spelers, zowel op fysiek als mentaal vlak.

Wat ambitie en strijd betreft, wordt ook gerekend op de supporterclubs voor input. De volgende afspraak met de club ligt vast op maandag 27 juli.