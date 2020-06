Supportersfederatie en aandeelhouders Waasland-Beveren brengen bal aan het rollen: verzoekschrift neergelegd bij Belgische Mededingingsautoriteit Kristof Pieters

04 juni 2020

11u47 1 Beveren De strijdvaardigheid om de degradatie aan te vechten wordt bij voetbalclub Waasland-Beveren steeds groter. De club wordt door maar liefst elf aandeelhouders gesteund in de procedure voor het BAS. Die zullen samen met de Supportersfederatie van de club ook een verzoekschrift neerleggen bij de Belgische Mededingingsautoriteit.

De BMA, de Belgische Mededingingsautoriteit, is een onafhankelijke instantie die het mededingingsbeleid toepast in België. Concreet betekent dit dat het kartels en misbruiken van machtsposities vervolgt. 13 andere aandeelhouders, de supportersfederatie en een individuele supportersclub gaan er klacht neerleggen tegen de opgelegde degradatie na het vroegtijdig beëindigen van de voetbalcompetitie. “We laten onze club niet zomaar slachtofferen zonder verdere stappen te ondernemen”, klinkt het bij de Supportersfederatie. “We mogen het machtsmisbruik van de Pro League en de Belgische voetbalbond niet laten passeren. Iedereen heeft kunnen vernemen hoe de beslissing tot het beëindigen van de competitie tot stand is gekomen. De ‘dubbele petten’, de financiële chantage, het negeren van eerdere precedenten, de protectionistische manier van werken, enzovoort. Dit is allemaal in strijd met hoe het er normaal in een vrije markt dient aan toe te gaan. Daarbovenop is het volgens ons als supporters ook in strijd met de ethische basis van de sport.”

Voetbalclub Waasland-Beveren is blij met de steun. “Het doet de club heel veel plezier dat er kan gerekend worden op een sterke achterban om dit onrecht trachten ongedaan te maken”, reageert het bestuur.