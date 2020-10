Supporters Waasland-Beveren schenken cheque van 6.210 euro aan kankerpatiënte Caroline Kristof Pieters

17u34 0 Beveren In de Freethiel is de opbrengst overhandigd van de actie ‘Een vol vak C voor Caroline’. Het coronavirus zorgde ervoor dat de wedstrijd niet kon doorgaan maar heel wat supporters stonden hun ticket af en schonken het geld aan de benefietactie.

Het benefiet was op touw gezet door Sasha Van Bogaert, de vriend van Caroline Colaes. De jonge vrouw kreeg vorig jaar te horen dat er in ons land geen behandeling meer was voor een hersentumor die bij haar was vastgesteld. Om de peperdure immuuntherapie in Duitsland te bekostigen, was het de bedoeling om een benefietmatch op touw te zetten. Het coronavirus strooide echter roet in het eten. De laatste match van vorig seizoen tegen AA Gent kon niet meer gespeeld worden. Wie in het bezit was van een ticket voor deze wedstrijd kon ervoor kiezen het geld te schenken aan de benefietactie. Dat bracht uiteindelijk 6.210 euro in het laatje. Caroline kon er door corona niet bij zijn maar haar vriend Sasha kwam de cheque in ontvangst nemen. “Dit is meer dan we gehoopt hadden. De behandeling was erg duur en we zijn dan ook enorm blij dat zoveel mensen hun steun hebben betuigd.”