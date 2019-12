Subsidies voor verschillende scholenbouwprojecten: 4,4 miljoen euro voor nieuwbouw De Toren Kristof Pieters

27 december 2019

10u17 6 Beveren Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) heeft een hele reeks scholen subsidies toegekend voor bouwprojecten. In Beveren mogen drie verschillende scholen geld ontvangen. De Toren gaat met de hoofdmoot lopen en krijgt 4,4 miljoen euro voor een nieuwbouw.

Weyts heeft in de maanden november en december via het Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs (AGION) 18,6 miljoen euro geïnvesteerd in 36 scholenbouwprojecten in Oost-Vlaanderen.

4,4 miljoen euro gaat naar een nieuwbouw, omgevings-, afbraak-, en verbouwingswerken van de gemeentelijke basisschool De Toren in Melsele. Ook andere scholen in Beveren krijgen geld voor kleinere werken. Zo ontvangt de vrije basisschool Wonderwijs in de Poerdam in Haasdonk 18.794 euro voor het plaatsen van een sanitair blok en kleutertoiletten in klassen. De vrije basisschool Wegwijzer uit Beveren gaat een turnzaal renoveren en de oude inkom omvormen naar kleedkamers en sanitair. De vroegere leraarskamer wordt verbouwd tot een extra klas. Hiervoor mag de school 159.613 euro subsidie ontvangen.