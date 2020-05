Studio Artfex ontwerpt cinemaconcepten voor deze zomer: “Iedereen veilig in eigen bubbel” Kristof Pieters

22 mei 2020

17u17 6 Waasland Het Wase Studio Artfex heeft een concept gelanceerd om deze zomer cinema te organiseren waarbij bezoekers veilig in hun eigen bubbel kunnen genieten van een film. “We denken in de eerste plaats aan een drive-in maar ook in openbare parken in de regio zijn mits het garanderen van de nodige sociale afstand mogelijk”, zegt project manager Geoffrey Oelbrandt.

Studio Artfex is actief in de evenementensector maar die ligt sinds de start van de coronacrisis natuurlijk op zijn gat. Onder het motto ‘LightTheSky’ werden in maart nog een lichtspektakel gebracht op de Beverse Grote Markt. Deze actie was er in eerste plaats als steun voor mensen van de gezondheidssector maar tegelijkertijd ook een noodkreet van de sector. “Wij zijn immers bijzonder hard getroffen door de coronamaatregelen”, klinkt het. “De bedrijven die instaan voor de technische ondersteuning van televisieprogramma’s, concerten en evenementen lagen als eerste plat en zullen nog lang hinder ondervinden.”

Na de #LightTheSky actie bleef Studio Artfex echter niet bij de pakken zitten en werden een aantal ideeën uitgewerkt om de coronacrisis te overbruggen. Onder de naam Cinemagique Displays lanceert het Wase bedrijf nu een eerste alternatief om mensen opnieuw van cinema te kunnen laten genieten op een veilige manier. “Omdat het voor vele organisaties moeilijk is om een evenement uit te rollen in deze moeilijke tijden richten we ons ook vooral naar steden en gemeenten”, legt Geoffrey Oelbrandt uit. “We willen een kwalitatief en veilig alternatief aanbieden aan de vele evenementen die normaal gepland stonden. Dat er iets moet gebeuren in de zomer staat vast en wij proberen hierin onze bijdrage te leveren.”

Drive-in of park

Het bedrijf voorziet XXL schermen voor projectie of LED technologie voor drive-ins, maar ook kleinere compacte schermen voor een film in het park of kindernamiddagen. “Het concept omvat alle technische zaken zoals video, licht, geluid en richt zich vooral op professionele initiatiefnemers”, vervolgt Oelbrandt. “Steden en gemeenten zouden hierin de eerste aanzet kunnen geven en al dan niet op zoek gaan naar lokale ondernemers als partner. We richten ons in de eerste plaats vooral op het Waasland, onze thuisbasis.”

Een drive-in lijkt volgens de huidige maatregelen de veiligste oplossing, maar ook een film in het park met de nodige sociale afstand kan volgens Studio Artfex één van de scenario’s zijn. “En zelfs bij slecht weer kunnen bepaalde concepten binnen in een sporthal of eventlocatie worden opgebouwd.”

FM frequenties

Het bedrijf hoopt in de eerste plaats dat steden en gemeenten willen meewerken, maar ook bij de Vlaamse overheid wordt flexibiliteit gevraagd. “Zo is het bijvoorbeeld belangrijk bij drive-ins dat we toestemming krijgen om FM frequenties te mogen gebruiken zodat auto’s kunnen afstemmen op het geluid van de film. Hiervoor dienen we een aanvraag te doen bij de VRM (Vlaamse Regulator voor de Media) maar die vragen om minstens 9 weken op voorhand de aanvraag in te dienen en dat je frequenties niet langer dan 2 weken kan gebruiken. We hopen dat de Minister van media dergelijke alternatieven steunt en hier een versoepeling van de maatregelen toepast.”